«800 тысяч на благотворительность»: депутат Госдумы Олег Михайлов отчитался о своих доходах перед избирателями

Фото: с личной страницы Олега Михайлова

Депутат ГД РФ Олег Михайлов от КПРФ опубликовал на своей странице в соцсети сведения о своих доходах. Сейчас, согласно принятым изменениям в законодательстве, которые, публикация сведений о доходах депутатов Госдумы носит обезличенный характер, а главы субъектов Российской Федерации, городов и районов вообще могут их не публиковать вовсе.

«Я убежден, что статус депутата подразумевает открытость и подотчётность, поэтому сразу после принятия этого закона сказал, что продолжу в добровольном порядке публиковать сведения о своих доходах и имуществе. Такую позицию разделяет вся наша партия»: написал народный избранник на своей странице.

Как сообщил Олег Михайлов, за 2022 год его совокупный доход в Госдуме составил 6 329 588,84 руб. Более полумиллиона – это стандартная месячная зарплата депутата.

Депутат подчеркнул, что из этой суммы налог на доходы физических лиц составляет 849 438,00 руб. Также он выплатил партийные взносы на сумму 1 000 080,00 руб. Что примечательно, Олег Алексеевич направил на благотворительность 782 360,78 руб. А на научной деятельности он заработал 2 369,30 руб.

В собственности находится половина квартиры стандартной площадью 54 квадратных метров в его родной Печоре. В Сыктывкаре депутат проживает в тётиной однушке (41,2 кв. м.). На время рабочих визитов в Москву ему предоставляется служебное жильё площадью 83,6 кв. м. (как иногороднему депутату на период исполнения полномочий). Услуги ЖКХ оплачиваются им самостоятельно.

В собственности нашего земляка два автомобиля – Рено Сандеро 2011 года и Хенде Туссон 2018 года. А его сын не имеет пока ни доходов, ни жилья в собственности.

В заключении отчёта Олег Алексеевич выразил надежду, что и другие депутаты опубликуют декларации.

Напомним, что сенатор Ольга Епифанова воспользовалась поправками закона и решила не обнародовать сведения о своих доходах. Депутат госдумы РФ Елена Шумилова тоже остаётся открытой и представила сведения о доходах и расходах.

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