В Коми ввели запрет на продажу алкоголя

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В Коми госсовет внес правки в закон о реализации алкоголя, которые запрещают розничную продажу алкогольных напитков в заведениях, расположенных в многоквартирных домах.

Ограничение касается и прилегающей к ним территории на площади менее 50 квадратных метров. Также теперь законодательно запрещено продавать горячительные напитки в День молодежи 24 июня и в последующие два выходных дня.

По словам главы минсельхоза Коми Ильдара Андарьянова, который выступил автором поправок, поводом стали многочисленные жалобы на шум и драки, к которым приводит продажа алкоголя. Всего поступило в течение с 2020 по 2022 годы более четырех тысяч подобных обращений.

Сейчас под ограничение попали 33 объекта общепита. В основном это коснулось Сыктывкара и Ухты.

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