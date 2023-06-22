Жешартский ЛПК посетил с рабочим визитом зампредседателя правительства Коми

С рабочей поездкой на предприятия Усть-Вымского района 22 июня приехал заместитель председателя правительства-министр экономического развития и промышленности региона Евгений Пономаренко. В ходе визита он посетил промышленные площади Жешартского ЛПК.

В делегацию также вошли заместитель министра Нарине Киракосян, первый заместитель главы Усть-Вымского района Анжелла Карпова, глава администрации Жешарта Александр Малафеев. Гости прошли по цехам и осмотрели внушительное по своим масштабам производство ЖЛПК, ознакомились с процессом выпуска фанеры и ее ламинирования, посетили завод МДФ.

Особый интерес зампред правительства Коми проявил к новому производству террасной доски, которую с марта этого года предприятие первым стало изготавливать в Республике Коми в промышленных объемах. Руководитель производственной площадки Николай Баканов и технический директор комбината Владимир Пелевин, сопровождавшие гостей, продемонстрировали различные образцы готовой продукции и номенклатуру выпускаемого в Жешарте декинга.

– В рамках инвестиционного проекта в марте состоялся старт по выпуску нового продукта. Компания оборудовала производственный цех площадью пять тысяч квадратных метров, а также места для складирования сырья и готовой продукции. Проектная мощность позволит изготавливать порядка 750 тысяч погонных метров в год, используя уже работающие четыре экструзионные линии. Нами создано более 20 новых рабочих мест для жителей Жешарта и Усть-Вымского района и при этом реализован принцип безотходного производственного цикла. На следующем этапе компания планирует расширение производства декинга, – рассказал Евгению Пономаренко руководитель площадки Николай Баканов.

Подчеркивается, что до открытия в Жешарте цеха по выпуску террасной доски аналогичная продукция ввозилась в Коми из других регионов. Теперь же при реализации местных проектов строительные компании Коми могут сэкономить на логистических расходах, составляющих по разным расчетам 30−40% стоимости продукции, отметили в компании.

Евгений Пономаренко, в свою очередь, предложил руководству завода поучаствовать со своими новыми продуктами в работе выставки «ИННОПРОМ». Во время рабочей встречи также были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся работы предприятия.