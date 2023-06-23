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Общество23 июня 2023 8:49

Певец Elman пригласил жителей Коми спеть вместе с ним

Концерт состоится 24 июня
Источник:kp.ru
Фото: https://vk.com/elman.

Фото: https://vk.com/elman.

Исполнитель Elman пригласил жителей и гостей Коми на свое выступление, которое состоится в Сыктывкаре в субботу, 24 июня.

Выпускной «Твои облака» будет проходить на Стефановской площади. Концерт приурочен ко Дню молодежи и республиканскому выпускному.

«Друзья, всем привет! Меня зовут Эльман. Я спешу сообщить, что 24 июня в городе Сыктывкаре на Стефановской площади пройдет масштабное событие, которое называется «Твои облака-2023», где мы поздравим все вместе выпускников, пожелаем им удачи, счастья и всего самого наилучшего и споем мои песни. Это будет мой концерт, куда я вас всех приглашаю, жду нашей с вами встречи», — сказал певец в видеооприглашении.

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