Опасаясь народного гнева? Депутат Госдумы от Коми обещал обнародовать декларацию о доходах, но до сих пор скрывает информацию

Олег Михайлов. Фото: личный архив.

Конец июня, а Олег Михайлов до сих пор не опубликовал сведения о доходах за прошлый год. Хотя обещал! Редакция «КП-Коми» решила проверить, как представитель Коми в Государственной Думе выполняет обещание обнародовать информацию о своих доходах.

И тишина...

Как известно, с этого года депутаты и чиновники отчитываются о своих доходах и имуществе, но на всеобщее обозрение выставляются лишь обобщенные обезличенные данные. Однако Олег Михайлов неоднократно заявлял, что обязательно выставит напоказ все свои доходы вплоть до копеечки.

Мы отследили хронологию обещаний отчитаться. Ещё в январе депутат прокомментировал телеграм-каналу KomiLeaks, что готов публиковать сведения о своих доходах, как это делалось и ранее, несмотря на принятые Госдумой поправки. В марте Михайлов продемонстрировал в соцсетях позицию противостояния депутатам Госсовета Коми от «Единой России» Жарикову, Усачёву, Артееву и Семяшкину, взявших на вооружение федеральный закон и внесших на рассмотрение Госсовета проект антидекларационных изменений в республиканский закон «О статусе депутата».

Олег Михайлов. Фото: gsrk.ru.

Тогда Олег Михайлов заявил о готовности раскрывать доходы перед избирателями, как и другие депутаты от КПРФ, «пока единороссы и примкнувшие к ним спойлеры будут всячески скрывать свои заработки, опасаясь народного гнева».

Возможно, мы бы оставили этот факт без внимания, если бы сам Олег Михайлов не написал нашему корреспонденту: «Я все укажу, и благотворительность, и налоги, и то, что в партию отдал. У нас почти готово, мы хотим опубликовать все вместе – фракция КПРФ в Госсовете + моя декларация».

Раз обещал – надо делать, тем более, что с других-то требует. Но Олег Михайлов почему-то всё тянет с публикацией информации. Ещё 8 июня мы направили официальный запрос депутату Госдумы, но пока – тишина, несмотря на положенные по закону семь дней на ответ.

Между тем

Кстати, данные о доходах мы запросили заодно и у сенаторов Ольги Епифановой и Елены Шумиловой, которые тоже представляют Коми в Федеральном собрании. На наш запрос откликнулась только Елена Шумилова, указав, что за весь 2022 год её декларированный доход составил 6 млн 278 тысяч 10 рублей, 83 копейки или 523167,56 рублей в месяц. Объектов недвижимости и транспорта, принадлежащих Елене Борисовне на праве собственности, согласно декларации, не имеется. Но есть два объекта недвижимости, которые находятся в пользовании – это жилой дом, площадью 64,4 кв.м. и квартира 95,5 кв.м. Страна расположения объектов – Российская Федерация.

Елена Шумилова. Фото: личный архив.

111 перелётов

Однако вернемся к нашему депутату. Раз он молчит, то нам пришлось довольствоваться сведениями из открытых источников. Самая последняя информация, которая есть в свободном доступе, датирована серединой 2021 года, и согласно ей средняя зарплата депутатов Государственной думы составляет 400 тысяч рублей в месяц. По непроверенным данным, после последнего повышения в 2023 году, заработная плата сейчас может составлять до 800 тысяч рублей.

Помимо этого, депутатам Госдумы и сенаторам положена служебная машина класса «люкс» и служебная квартира в Москве. Они могут бесплатно для себя (за счет бюджета) летать на самолете, ездить на поезде в салоне бизнес-класса. Кстати, недавно в соцсетях появились фотографии Олега Михайлова в салоне бизнес-класса, на что депутат сообщил, что за минувший год совершил ни много ни мало 111 перелётов.

По данным Минфина, безвозмездные поступления из федерального бюджета в Республику Коми на обеспечение деятельности депутата Государственной Думы и его помощников в избирательном округе на 2023 год составляет 10 800 000 рублей.

Из этих средств выплачиваются зарплаты и премии помощника. Например, первому секретарю Комитета Сыктывкарского местного отделения КПРФ Валерии Стрекаловой начисляется зарплата в размере 137 700 рублей ежемесячно. Неплохая прибавка к семейному бюджету бывших супругов, остающихся верными соратниками по партии, согласитесь. Тогда как у других помощников Олега Михайлова начисляемая зарплата поскромнее – 51 000 рублей.

Премии по итогам 2022 года у помощников народного избранника распределились тоже как-то не очень равномерно. Так, Валерия Стрекалова получила 150 тысяч рублей. Илье Богданову досталась 41 тысяча. А Илья Болобан, Светлана Зверева и Алексей Громов получили по 25 тысяч рублей.

Верим. Ждём.

Судя по распределению зарплат и премий помощникам депутата, федеральные трансферты сильно экономятся. Или распределяются еще более неравномерно. В чью пользу – об этом можно только догадываться. Мы не перестаем верить в обещание, данное Олегом Михайловым, и надеемся дождаться опубликования сведений о доходах, которые он готов раскрыть, не опасаясь народного гнева.

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