«Это очень больно»: в Коми нашли тело пропавшей женщины

Фото: Лиза Алерт

В Эжвинском районе Сыктывкара завершены поиски пропавшей 40-летней Веры Усольцевой. По данным волонтеров «Лиза Алерт», которые занимались ее поисками, женщину нашли погибшей.

– Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, – сообщили поисковики.

Поисковики рассказали, что Усольцева пропала 13 июня. В тот день она вышла из дома и исчезла. Причины смерти и обстоятельства не приводятся.

– Мои соболезнования по поводу смерти дочери , это очень тяжело, – выразили слова скорби ее родителям знакомые.

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