В местечке Шудаяг люди вернули маме-белке выпавших из гнезда бельчат

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В местечке Шудаяг, что находится под Ухтой Республики Коми, малыши-бельчата выпали из дупла и со всей силы истошно пищали, моля о помощи. Мама-белка не могла ничем помочь своим чадам, но, заметив людей, стала бегать кругами, будто прося о подмоге.

По видео видно, что малышей подобрали дети и позвали на помощь взрослых. Мужчина взял стремянку и пошёл к сосне, где и был домик несчастных. Он залез на вверх и вернул бельчонка назад в дупло, второго ему подал ребёнок.

Напуганная мамка-белка нервно скакала возле спасателей, когда её дети были возвращены на место, она поспешила вернуться ним. Очень интересно, когда дикие животные пересиливают свои инстинкты и выходят к человеку за помощью.

Спасатели покинули беличье место, как только убедились, что мама-белка пришла к лапочкам.

Люди всё чаще проявляют заботу к жителям лесным. Больше месяца назад мужчина на лодке спас медвежат, оказавшихся посреди разлившейся реки Вычегды. А ещё сейчас активно следим за жизнью других медвежат из Прилузья – Толстуне и Ворчуне. Их маму-медведицу в январе спугнули лесорубы, медвежатки могли погибнуть от голода и холода, но, к счастью, были замечены и вывезены в Тверский центр спасения медвежат.

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