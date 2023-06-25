Певец Elman высказался об отмене концерта в Сыктывкаре

Фото: Соцсети певца.

В субботу, 24 июня, после экстренного обращения Владимира Путина в Коми были отменены все массовые мероприятия, в том числе концерт исполнителя Elman, приуроченный ко Дню молодежи в Сыктывкаре.

Артист провел свой день в столице Коми, гуляя по Кировскому парку и общаясь со своими фанатами в соцсетях. Певец предложил поклонникам совместными усилиями добиться проведения концерта в будущем.

«Не знаю, как реагировать. Я очень расстроен, что наша встреча не состоялась. Давайте вместе просить организаторов и город о новой дате, в которую мы обязательно встретимся. Нас слишком много тут оказалось», - сообщил Elman.

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