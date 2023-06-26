Все зависит только от тебя: выпускник из Сыктывкара написал химию на 100-баллов

Фото из личного архива Федора Лукашенко

В Сыктывкаре 17-летний Федор Лукашенко сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов. Выпускник физико-математического лицея-интерната рассказал «КП-Коми», как ему удалось достичь такого высокого результата на экзамене и поделился планами на будущее.

По словам Федора, химией он увлекся несколько лет назад, когда учился в 8 классе. С тех пор его любовь к этому предмету только росла, признается он.

- До 10 класса я думал о выборе будущей профессии, выбирал между химиком и врачом, - рассказывает выпускник.

К ЕГЭ Федор стал усиленно готовиться после 10 класса. Юноша занимался и самостоятельно, и с учителями, и с репетиторами. Федор смог найти идеальный баланс между теорией и практикой.

- В период подготовки мне помогали мои учителя, родители, друзья, которые поддерживали меня и говорили мне, что всё получится. Я много занимался и в лицее, и с репетитором, много времени уделял самостоятельному углубленному изучению материала. Важно было как учить теорию, так и постоянно практиковаться, - говорит Федор.

Сегодняшний абитуриент вспоминает тот момент, когда увидел заветные 100 баллов. Признается, даже прыгал от счастья, так как на такой результат не надеялся.

- Когда я увидел результат, я буквально прыгал от счастья, потому что, если честно, не ожидал 100 баллов, а надеялся только на 95+. Было очень приятно, я сразу сообщил о радостном результате своим родителям и учителям, - рассказал сыктывкарец.

Остальные экзамены - русский язык и биологию - выпускник так же сдал успешно.

- Кроме химии я сдавал русский и биологию. По русскому у меня 93 балла, а по биологии - 77, - поделился юноша с корреспондентом.

Сейчас у Федора впереди приемная кампания. Будущий студент планирует поступить в ведущие вузы Санкт-Петербурга.

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