Коми вошла в список самых недооцененных регионов России

Фото: Екатерина ЧЕРНУХА

Коми вошла в список регионов России, которые менее всего пользуются популярностью среди туристов, несмотря на потенциальный успех. Так, согласно исследованию АНО «Национальные приоритеты», которое опубликовало издание «Известия», плато Маньпупунер с каменными идолами, входящими в список семи чудес России, попало в рейтинг самых недооцененных достопримечательностей.

В топе также отмечены природный парк «Ленские столбы» в Якутии, курорт «Горный воздух» на Сахалине.

Самыми недооцененными же субъектами России стали Бурятия, Хакасия, Красноярский край, Иркутская, Тюменская области.

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