В Коми снова ожидается дождь

Фото: Нина Юшкова.

Сегодня, 27 июня, в Республике Коми будет переменная облачность. Прогноз погоды предоставили синоптики ЦГМС.

Местами в регионе пройдет небольшой дождь. Ветер северный 4-9 м/с.

В ночное время суток в Коми ожидается от +7 до +12 градусов, местами температура понизится до +2 градусов. Температура воздуха днем в северных республики будет колебаться в пределах +14, +19 градусов, в южных - +20, +25 градусов.

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