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Общество27 июня 2023 9:18

Стало известно, когда в Сыктывкаре пройдет выпускной «Твои облака»

Об этом рассказал глава Коми Владимир Уйба
Источник:kp.ru
Фото: Анна Махотина.

Фото: Анна Махотина.

В эту субботу, первого июля, в Сыктывкаре состоится республиканский выпускной «Твои облака» на Стефановской площади. Об этом рассказал глава Коми Владимир Уйба.

Руководитель региона поблагодарил всех, кто отнесся с пониманием к переносу праздника.

Республиканский выпускной «Твои облака» должен был состояться в субботу, 24 июня. В связи с происходившими в тот день событиями проведение массового мероприятия было отменено.

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