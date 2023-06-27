В Коми вырос показатель смертности от коронавируса

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Обнародованы новые показатели по коронавирусу, отражающие эпидобстановку в Коми. По информации федерального оперштаба, за минувшую неделю прирост зараженных составил 49 человек. По состоянию на 25 июня, в республике насчитывается 200 315 фактов заболевания ковидом.

Успешно поборол болезнь 196 941 житель Коми. Показатель выздоровления за последние семь дней вырос на 91 пациента. В то же время один человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего жертвами инфекции признаны 3 287 человек.

С 19 по 25 июня на больничной койке оказались еще 25 зараженных.

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