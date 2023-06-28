Ор стоял на весь дом: житель Коми выиграл в лотерею 1,5 млн рублей

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Житель Сыктывкара Алексей М. выиграл в лотерею. Счастливчик угадал нужную комбинацию цифр и проснулся миллионером. Выигрыш мужчины составил 1,5 млн рублей.

По его словам, в лотерею он играет часто, но всегда мечтал выиграть по-крупному. И вот теперь ему улыбнулась удача. Сыктывкарец вспоминает тот день, когда вытянул, в прямом смысле этого слова, заветный билет.

- Я купил один билет. Просто вытянул верхний, - вспоминает Алексей.

Мужчина признается, предчувствия, что он выиграл не было: для него все складывалось, как обычно.

- Вспомнил про билет через несколько дней после ТВ-трансляции розыгрыша. Когда проверил его, ор стоял на весь дом, хоть было уже ночное время, - рассказывает сыктывкарец.

Алексей поделился и с тем, как распорядился деньгами: часть инвестировал в землю, а другую пустил на ремонт загородного дома.

Сам сыктывкарец работает ведущим специалистом в электроэнергетической компании. У Алексея подрастает дочь, с которой он любит проводить свободное время.

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