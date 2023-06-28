Стало известно состояние упавшей с 15-метровой высоты двухлетней девочки из Коми

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Стало известно, в каком состоянии находится 2-летняя девочка, упавшая из окна пятого этажа в Удорском районе. Напомним, несчастный случай произошел сегодня, 28 июня.

Как рассказали в региональном Минздраве, ребенок был госпитализирован в РДКБ в Сыктывкаре. Состояние малышки оценивается как тяжелое.

- Находится в реанимации. У ребенка перелом черепа и плеча, - сообщили в ведомстве.

Сейчас девочка готовится к операции.

Добавим, что по факту произошедшего начата проверка. По данным МВД республики, семья ребенка благополучная и на учете не состоит.

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