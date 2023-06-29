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Общество29 июня 2023 4:15

В Коми пообещали грозы и туманы с температурой до +26°С

Синоптики рассказали о погоде на 29 июня
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 29 июня пообещали туман, грозы и дожди. Прогноз погоды спрогнозировали в ЦГМС региона. В республике также ожидают порывистый ветер до 12 м/с. По информации ведомства, скорость ветра будет от 1 до 5 м/с, порывы вырастут при грозе до 12 м/с. Температура воздуха составит +16...+21, местами поднимется до +26°С; на крайнем северо-востоке ночью +2...+7, днем +12...+17°С.

В Сыктывкаре пообещали переменный ветер от 1 до 5 м/с, а также температуру воздуха до +23...+25°С.

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