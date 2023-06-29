От Койгородка до Усть-Усы: для жителей Коми открыли новые пункты приобретения сим-карт

Абонент может выбрать любой из действующих тарифных планов

В Коми выросло число мест, где жители могут приобрести сим-карты МегаФона и Yota. Пункты продаж открыты во всех районах республики, а за последние три месяца оператор увеличил сеть дистрибуции более чем на 50 локаций.

В рамках масштабной программы развития розницы возможность приобрести комплекты для самостоятельного подключения к мобильной связи и интернету появилась у жителей Троицко-Печерского, Койгородского и Сосногорского районов. Новые пункты продаж имеют широкую географию – от Койгородка на юге до Усть-Усы на севере региона. Удобную возможность для подключения к сети оператора получили и небольшие населенные пункты, в числе которых поселок Казлук в Усть-Вымском районе, где проживает чуть более 300 человек.

«Сельские жители уже сейчас скачивают больше трафика, чем используют абоненты МегаФона в Ухте, Воркуте и Печоре вместе взятые. Поэтому мы развиваем розничную сеть и в городах, и в удаленных и небольших населенных пунктах, чтобы любой житель Коми мог приобрести сим-карту в шаговой доступности, не выезжая за пределы своего места проживания», - отмечает директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

Активация комплекта подключения сим-карты с саморегистрацией возможна в любом месте, а заключение договора с оператором производится дистанционно. Для этого используется мобильное приложение МегаФона с использованием учетной записи на «Госуслугах» и сервиса «Госключ». Абонент может выбрать любой из действующих тарифных планов, а также перейти из другой мобильной сети в МегаФон с сохранением своего абонентского номера.

Всего в регионе работает свыше 550 пунктов подключения.