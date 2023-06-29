Такая разная Россия: в столицу Коми приехала выставка фотографий со всех уголков страны

В Финно-угорском культурном центре РФ состоялось открытие фотовыставки под названием «Самобытная Россия». В экспозиции представлены снимки участников одноименного фотоконкурса, раскрывающие всю красоту большой страны и её жителей.

Многообразная Россия

На выставке в Коми представлено 30 фоторабот. Ещё несколько галерей этого проекта ездят по городам России. Фотографы присылали снимки, сделанные как в своих регионах, так и во время путешествий по другим.

– Отправить свои фотографии на конкурс участники могли по трем номинациям «Люди», «Природа» и «Предметы» (связанные с аутентичным бытом). Поскольку ограничений по географии России не было, получились очень колоритные снимки степей, тайги и тундры, – отметила заместитель руководителя по творческой деятельности Финно-угорского культурного центра России Анна Баженова.

Также, по её словам, фотовыставка «Самобытная Россия», принадлежащая Гильдии межэтнической журналистики, впервые была представлена в феврале 2022 года на площадке Общественной палаты Российской Федерации в день старта Международного десятилетия языков коренных народов.

Фотографии как часть культурных ценностей

На открытии выступила заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева:

– Очень важно, чтобы граждане, культурные организации и объединения обращались к вопросу сохранения традиционного этнокультурного наследия, которое присуще определённому народу. Для республики стало большой честью разместить у себя работы фотохудожников, которые передают те самые народные ценности. Эти люди собираются из разных уголков России и в своих путешествиях находят те уникальные культурные места, которые мы потом узнаем на фотографиях и испытываем радость от их красочности.

Проверка знаний

Гости фотогалереи могли принять участие в небольшой викторине по теме выставки. Например, нужно было угадать название народа, которое образовано от слова «чаучу» (богатый оленями), назвать природное красивое явление, заметное даже с космоса, и т. д. В качестве подсказок посетители использовали фотографии выставки, где прописаны интересные факты о людях и местах того или иного региона. За правильные ответы победители получили буклеты Финно-угорского центра об истории оленно-транспортных батальонов.

Яркие фотографии России

После официальной части мероприятия гости могли пройтись по галерее и поближе познакомиться с работами профессиональных фотографов и любителей из различных регионов России. На них запечатлены люди в национальной одежде, культурные и духовные места в Дагестане и в селе Пежма Архангельской области, а также величественные красоты природы и завораживающие явления. Например, северное сияние над Ямалом.

Участники сделали множество фотографий, которые показывают, насколько прекрасна и удивительна наша страна. Полюбоваться ими можно на фотовыставке до 7 июля.

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