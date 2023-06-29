«Земля опустела»: в Коми скорбят об известном в республике фотографе Юрии Осетрове

Прекрасный фотограф, удивительный человек, настоящий друг. Фото: личный архив Ю.Осетрова.

В Сыктывкаре умер известный фотограф Юрий Осетров. Ему было 73 года. Как сообщила в соцсетях журналист Елена Шелест, Юрий скончался после продолжительной болезни.

– Сегодня ночью после тяжёлой болезни ушел Юра Осетров, – написала Елена. – 25 июня ему исполнилось 73 года. Прощай, дружище!

Ветеран фотожурналистики, экс-фотограф руководителей региона – глав Республики Коми Юрий Владимирович боролся с тяжёлым онкозаболеванием. Увы, болезнь не оставила ему шансов.

Делом всей жизни для Юрия стала фотография. Фото: страничка Ю.Осетрова в соцсетях.

Друзья и соратники выражают слова сожалений и поддержки в соцсетях. Юрия знали многие, за всю жизнь фотограф завоевал признание коллег как настоящий профессионал и всеобщее уважение – как хороший друг, приятный человек и достойная личность.

– Художник! Снимал миг, как видел. А видел насквозь..., – пишет Татьяна Алексеева.

Юрия редко можно было встретить без фотокамеры. Фото: страничка Ю.Осетрова в соцсетях.

– Не хочется верить... НО!!! Прощай, Юра... Прости, если вольно или невольно обидела... Земля опустела ещё на одного доброго, талантливого, честного ЧЕЛОВЕКА, – скорбит Галина Кравченко.

– Юра! Юра! Как жаль, что такой ЧЕЛОВЕЧИЩЕ нас покинул! А какую фотопамять оставил... Скорблю! – делится Лариса Титовец.

Фотограф очень любил свою работу. Фото: страничка Ю.Осетрова в соцсетях.

– Юморной, классный Юра! В дальних командировках с Главой всегда прикалывался и веселил всех. Очень грустно, – вспоминает Галина Гаева.

Своим опытом он всегда щедро делился с коллегами. Фото: Дмитрий Напалков.

Прощание с фотографом состоится 1 июня. Редакция «Комсомольской правды в Коми» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Владимировича.

Справка КП

Юрий Осетров родился в 1950 году в Курске. Работал старшим лаборантом кафедры физики СыктГУ, преподавал фотографию на факультете общественных профессий. Его снимки украшали республиканские газеты «Молодежь Севера» и «Красное знамя».

На протяжении 18 лет являлся личным фотографом глав республики. Награжден медалью «За трудовую доблесть» и званием «Заслуженный работник Республики Коми».