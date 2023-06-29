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Происшествия29 июня 2023 11:50

Это были отец и сын: двое жителей Ухты погибли в страшной аварии на трассе в Вологодской области

Двое жителей Коми погибли в ДТП с лесовозом в Вологодской области
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото ИА «СеверИнформ»

Фото ИА «СеверИнформ»

В Вологодской области погибли двое ухтинцев. Мужчины разбились насмерть на трассе Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово. По предварительной информации, это были 61-летний отец и его 38-летний сын, который был за рулем.

По сообщению областной Госавтоинспекции, мужчина влетел под лесовоз. Машину смяло так, что тела ухтинцев пришлось доставать спасателям.

Уточняется, что 32-летний водитель грузовика не пострадал. По факту произошедшего начато разбирательство.

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