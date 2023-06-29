«Просто идти напролом»: мультистобалльница из Коми рассказала, как поборола страх перед ЕГЭ

Фото из личного архива выпускницы

В Коми выросло число мультистобалльников. Как рассказали в пресс-службе регионального минобра, 100 баллов по химии и биологии смогла набрать выпускница школы №16 Юлиана Игушева. Сегодняшняя абитуриентка рассказала, что ей помогло успешно сдать экзамены и дала советы будущим 11-классникам.

— Получить наивысший результат мне помогло упорство, трудолюбие, любовь к выбранным предметам, а также родители и учителя. — ЕГЭ — это одна из ступеней жизненного пути, которую надо пройти с достоинством. ЕГЭ не стоит бояться, нужно просто идти к цели напролом, — говорит Юлиана.

Выпускница также обратилась к будущим 11-классникам, пожелав им сил, удачи и, конечно, знаний. По ее словам, лишь упорными смогут достичь наивысшего результата.

— Будущим выпускникам советую не бросать подготовку, даже если будет непросто, заниматься регулярно, особое внимание уделять заданиям второй части. Но не забывать отдыхать. На самом экзамене — читать задания очень внимательно, во второй части писать развернуто, указывать даже самые очевидные вещи.

Напомним, в Коми уже зафиксирован 200-балльный результат в этом году. Первой мультибалльницей стала выпускница школы №35 Полина Богинская. Она успешно написала ЕГЭ по литература и русскому языку. Девочка мечтает посвятить себя филологии и пойти в науку.

Всего в Коми в 2023 году зарегистрировано 19 стобалльних результатов ЕГЭ.

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