Синоптики пообещали в последний день июня неблагоприятную погоду в Коми

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В последний день июня в Коми пообещали дождливую погоду и грозы. Синоптики ЦГМС республики также спрогнозировали туманы и порывистый ветер до 17 м/с.

По предоставленным данным, осадки будут сильными в южной части региона. Ветер ожидается переменный от 5 до 10 м/с, с порывами до 15-17 м/с при грозе. Температура воздуха составит +15...+20°С.

В Сыктывкаре будет облачно, днем пройдет сильный дождь и гроза. Ветер будет также усиленным 5-10 м/с. Температура днем +19...+21°С.

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