В Усинске меняют кровлю Дворца культуры

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ-Коми»

Усинский Дворец культуры введен в эксплуатацию в 1985 году, в нем традиционно проходят все наиболее значимые для муниципального образования события: праздники, концерты, разноплановые мероприятия для людей всех возрастов. На базе ДК работают 62 творческих объединения, в которых занимаются около 800 человек: это танцевальные, вокальные, театральные коллективы, клубы по интересам.

На сегодняшний день кровля здания пришла в недопустимое состояние: протекающая вода попадает в ряд внутренних помещений ДК. Учитывая это, капитальный ремонт кровли внесли в дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Коми и ЛУКОЙЛом на этот год. Компания выделила на работы 35 миллионов рублей.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные мероприятия: завоз строительных материалов и демонтаж старого кровельного покрытия из рубероида.

В течение лета на объекте восстановят стяжку плит перекрытия кровли, проведут укладку паро- и теплоизоляционных слоев и новой кровли из ПВХ-мембран, смонтируют новые системы водостока и аэрации, проделают ряд второстепенных работ.

ЛУКОЙЛ поддерживает Дворец культуры с самого начала своей работы в Усинске. С 2000 по 2022 годы компания оказала учреждению помощь в проведении ремонтных работ, приобретении оборудования, мебели и реквизита на общую сумму более 120 миллионов рублей.