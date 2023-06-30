Моя крепость: как не потерять деньги при строительстве своего дома в Сыктывкаре

Если вы хоть раз проводили летнюю неделю в душной квартире, а потом вырывались на выходные в деревню к друзьям, где воздух, простор, ароматы зелени и цветов, — чтобы к понедельнику снова вернуться в жар бетонных стен, — вы поймете нашу семью. Когда перешагиваешь за полувековой юбилей, хочется, чтобы июльское утро начиналось с чашечки кофе на прохладной веранде, под пение птиц. А не под гул машин с улицы и топот соседей над головой. Мы с супругом решили: нужен свой… своя крепость! Однако брать готовый дом — не для нас. Даже в самом, казалось бы, идеальном обязательно будет что-нибудь не так. После долгого погружения в тему поняли: да будет стройка!

Первым делом — выбор участка

«Не место красит человека» — красивое выражение, вот только опять не про нас. Место для будущего дома, где планируешь радоваться жизни, принимать гостей, нянчить внуков крайне важно.

Юристы советуют - первым делом узнайте, для чего разрешено использовать землю: строить усадьбу можно только в том случае, если сотки предназначены для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Иначе вашу крепость могут посчитать банальным самостроем и отправить под снос.

Немаловажны и коммуникации, состояние дороги, наличие рядом автобусных остановок и... отсутствие по соседству пахучих ферм или свалок — на таком участке и жить тяжело, и продать по нормальной цене почти нереально.

– Огласите весь список, пожалуйста, – шутит благоверный. – И помедленнее, я записываю.

Да пожалуйста! Основные критерии и правила выбора локации и конкретного участка собраны здесь.

Смотреть ассортимент участков, который предлагают для застройки в Сыктывкаре, мы решили на сервисе недвижимости Домклик от Сбера. Совсем недавно там же выбирали квартиру для дочери. На Домклик указаны основные данные о земельном участке, и при этом несложно связаться с риелтором или сразу с продавцом. Самые осторожные могут даже заказать юридическую экспертизу земли, чтобы окончательно убедиться в ее назначении и отсутствии обременений — к примеру, ареста или аренды.

Сыктывкар, Ручейная улица. Фото: Домклик

Цена тоже имеет огромное значение. Важно помнить: если хотите жить поближе к цивилизации, придется подкопить. Так, 14 соток с магазинами и аптеками в пешей доступности, с круглогодичной очисткой дороги и полной газификацией микрорайона будут стоить нашей семье 3,5 млн рублей.

Конечно, можно взять участок поменьше или чуть дальше, тогда и расходы снизятся. Но, во-первых, нам хотелось простора. А во-вторых, комфорта: в нашем возрасте тяжело начинать все с нуля в чистом поле.

Но для людей с более гибкими запросами самое главное — не останавливаться на первом же понравившемся варианте, потому что разброс цен на землю в Сыктывкаре и его окрестностях очень большой: можно найти участки примерно одной площади и за 4 миллиона… и за 700 тысяч рублей. Каждый вариант надо изучить в подробностях и выбрать оптимальный.

Сыктывкар, местечко Радиобиология, 50 соток. Фото: Домклик

Берем ипотеку

Продавать городскую квартиру, по крайней мере, до окончания строительства дома, мы не планировали. Встал закономерный вопрос: откуда деньги на наши мечты?

– Ипотека, – лаконично, но твёрдо выдал муж, и я кивнула.

Вот тут мы чуть не совершили одну серьезную ошибку. Присмотрев участок, пошли на Домклик — изучать программы кредитов на покупку земли. Нашли базовую, которая так и называлась — «Загородная недвижимость и земля». Ставка в Сбере — от 11,2%. Покряхтели немного — все-таки высоковат процент, но чуть было не подали заявку: а какие еще варианты? Но, подумав, решили все же заглянуть в программы льготной ипотеки.

Тут и выяснилось, что купить землю для строительства дома и, собственно, построить этот самый дом можно и по «Семейной ипотеке» (ставка в том же Сбере от 5,3%), и по «IT-ипотеке» (от 5%), и по программе «Господдержка» (от 7,3%). А та, первая, базовая программа больше подойдет тем, кто задумался о даче (на нее льготную ипотеку просто не дают). Дети наши выросли, талантами программистов судьба обделила, так что остановились на «Господдержке».

Один из ее важных плюсов — строить можно хоть с аккредитованным банком подрядчиком, хоть своими силами (то есть с привлечением любой понравившейся бригады). Удобно для тех, кто еще не определился с выбором и не просчитал все варианты. Кроме того, получать деньги можно частями — траншами: сначала на покупку участка, потом на заливку фундамента.... И платить проценты не со всей суммы, а только с той части, которая уже «капнула» на счёт.

Фото: Shutterstock

Выбираем проект

Прежде чем класть первый камень на выбранный участок, стоит определиться с проектом вашего будущего жилища. Мы по модным сайтам с заграничными картинками лазить не стали — нам бы что-то поближе к реальности. Поэтому вдохновились бесплатной подборкой готовых проектов на Домклик — там, к тому же, указаны примерные цены, можно хоть как-то сориентироваться.

Когда более-менее поняли, чего мы хотим, нашли строительную компанию, которая была готова осуществить нашу мечту за разумные деньги. Ребята оказались обстоятельные. Еще до заключения каких-либо договоров съездили с нами на участок, оценили тип грунта, посмотрели подъездные пути, прикинули, откуда брать воду и тянуть электричество на время работ, и даже дали советы: как поставить дом на участке так, чтобы не приходилось переплачивать по квитанциям. Зачем нужна солнечная и светлая спальня, если вы планируете там только спать? А вот темная кухня-гостиная, где мы, как ни крути, проводим основную часть времени, может обернуться разорительными счетами.

Сейчас наша стройка уже стартовала, и основную часть работ мы планируем успеть сделать до холодов. Во-первых, это разумно, а во-вторых — по правилам «Господдержки», при строительстве своими силами важно уложиться в 12 месяцев, иначе ставка может вырасти. Но мы знали об этом заранее, поэтому уверены в своих силах… и наших ребятах-строителях.

Фото: Shutterstock

Подведу предварительные итоги. Исходя из нашего опыта — чтобы получить все, что нужно, и не тратить лишнего, важно:

- четко понимать, что вам нужно, чтобы выбрать земельный участок по оптимальной цене

- не жалеть времени на изучение всех характеристик участка — от адреса до документов, иначе можно «попасть» на лишние расходы или даже вовсе лишиться дома

- правильно выбрать программу ипотеки — на самом деле, на сервисе Домклик дана абсолютно вся нужная информация о жилищных кредитах Сбера, нужно только ее прочитать. А лучше еще и просчитать — на ипотечном калькуляторе

- прикинуть все нюансы строительства дома с подрядчиком или своими силами — в том числе и оговоренные конкретной программой ипотеки сроки: вы точно в них уложитесь?

- держать в голове будущие расходы на содержание и обслуживание дома — включая траты на свет и тепло. Повлиять на них можно с помощью правильного расположения здания на участке и выбора технологий строительства и утепления.

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