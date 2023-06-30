Вышел из тюрьмы несколько дней назад: в Коми мужчина убил знакомого и вернулся за решетку

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре в общежитии на улице Мороза был убит мужчина. Он погиб от рук своего знакомого, который вышел из тюрьмы несколько дней назад до трагедии.

Как рассказали в СУ СКР по Коми, в апреле этого года мужчины выпивали в одной из комнат, но дружеская посиделка быстро переросла в поножовщину. Обвиняемый вооружился острым предметом и ударил им в грудь сыктывкарца. Травма была смертельной.

— Следователем собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело направить в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в СК.

Сейчас мужчина ожидает суд в СИЗО.