Семья насильников: в Коми отец и сын-педофил насиловали детей

Дети сожительницы сына-педофила стали жертвами сексуального насилия

В Печоре маленькие дети местной жительницы стали жертвами сексуального насилия. Сожитель женщины и его отец надругались над ее дочерью и сыном. О вопиющем случае рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Мать двоих детей познакомилась с одиноким 34-летним мужчиной, который жил со своим отцом. Через какое-то время пара стала жить вместе, и женщина перевезла с собой и детей, даже не догадываясь, чем это обернется.

Известно, что правда вскрылась в прошлом году. В декабре осудили 34-летнего мужчину, которого обвиняли в надругательстве над маленьким мальчиком. Экспертиза установила, что у печорца психические проблемы и была диагностирована педофилия.

- Злоумышленник приговорен к 21 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначены принудительные меры медицинского характера, - сообщили в пресс-службе СК.

Теперь же стало известно, что маленькую дочь женщины насиловал и 64-летний отец осужденного.

- Следствием и судом установлено, что злоумышленник совершил преступления сексуального характера в отношении малолетней дочери сожительницы сына, - прокомментировали громкое дело в ведомстве.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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