Суд объяснил смягчение приговора сбившей насмерть мать двоих детей Ирине Шеремет

Фото: пресс-служба судов

Третий кассационный суд опубликовал определение решения по делу Ирины Шеремет, которая сбила насмерть мать двоих детей и 8-летнего мальчика.

В определении указано, что после столкновения Шеремент осталась на месте происшествия и была там до приезда ГИБДД. После прибытия она способствовала работе правоохранителей и выдала им регистратор.

Судья принял решение, что выводы судов первой и второй инстанции, что осужденная покинула место ДТП основаны на неправильном толковании закона.

Жалобу подал адвокат осужденной, который напомнил про ее характеристику и подчеркнул, что она сделала все, что могла для искупления вины, выплатив в том числе миллион рублей.

В своем последнем слове Шеремет раскаялась и полностью признала свою вину. Защита виновницы смертельной аварии настаивала на том, что женщина была в состоянии аффекта, однако экспертиза показала, что она была вменяема в момент ДТП.

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