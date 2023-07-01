Минобрнауки Коми сообщил, что будет с отмененными путевками в детский лагерь «Гренада»

Фото: архив КП

В Сыктывдинском районе Коми из-за проблем с водой на 90 суток закрылся лагерь «Гренада». В результате без отдыха остались более 200 детей.

Минобрнауки региона сообщили, что причина в нарушениях, которые нашли в системе очистки водоснабжения лагеря. Также поводом стало решение суда о закрытии лагеря.

В ведомстве проинформировали, что смена была запланирована с 27 июня по 10 июля, всего должны были приехать 218 детей. Сейчас в министерстве прорабатывают альтернативные варианты отдыха.

Одним из таких станет поездка в подобный лагерь на территории других регионов в тот же срок, или же в другие смены в лагеря Коми.

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