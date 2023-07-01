«Скоро смоет»: жители Коми опубликовали последствия разбушевавшейся стихии

Фото: соцсети

Жители Коми сообщили об обрушившейся стихии. Со свидетельств очевидцев, больше всего пострадал Сыктывкар и близлежащие районы. Свидетели сообщают о пожарах после молний, затопленных огородах и дорогах.

Фото: соцсети

Так, под Сыктывкаром в сарай ударила молния. Последствия ЧП устраняли спасатели МЧС. Кроме того, поселки накрыл ливень. Сильный дождь наблюдали, в частности, в Эжве, Нижнем Чове. Из-за осадков, затопленными оказались дачи в Тыла-Ю.

Фото: соцсети

– Эжва. Микрорайон скоро смоет. Ливневки не справляются, – рассказали местные.

Фото: соцсети

Из-за разбушевавшейся погоды, некоторые районы остались без электричества. Речь идет, в том числе, о Морово, Нижнем Чове.

В самом Сыктывкаре также было неспокойно, горожане рассказали о сильном ливне и граде.

Фото: соцсети

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