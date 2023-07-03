Синоптики пообещали 3 июля жару в Коми

Фото: архив КП

Синоптики рассказали о погоде на 3 июля. По данным сервиса Яндекс. Погода, в республике обещают повышение температуры. Воздух максимально прогреется до +33°.

По предоставленной информации, в течение дня в целом будет облачная погода. Показания градусника будут меняться от +18 до 33 °. Максимальная влажность при этом ожидается вечером и дойдет до 89%.

Ветер в этот день пообещали слабый, его скорость будет 2-3 м/с.

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