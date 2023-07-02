Жителям Эжвы опять начали приходить липовые извещения

Фото: ЭМУП Жилкомхоз.

В почтовые ящики жителей Эжвы начали приходить липовые извещения об обязательной метрологической поверке счетчиков. В бумаге говорится, что без нее якобы они считаются недействительными.

В ЭМУП Жилкомхоз заявили, что в данных бумагах указаны недостоверные сведения. Муниципальное предприятие просит граждан не реагировать на этот документ от «Жилсервис Сыктывкар».

«Вся информация о сроках поверки индивидуальных приборов учета (счетчиков) горячей и холодной воды, а также о текущих показаниях есть в платежных документах на оплату жилищно-коммунальных услуг в разделе № 6 «Показания индивидуальных приборов учета», — отметили в Жилкомхозе.

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