Шаманы Сыктывкара разогнали тучи и успокоили ливень на концерте Юлианны Карауловой

Непогода не помешала круто отметить выпускной! Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре во время республиканского выпускного «Твои облака», который прошёл в субботу, 1 июня, разбушевалась природная стихия – ливень, порывы сильного ветра и громыхания грозы пытались спугнуть выпускников высших и средних профессиональных учреждений. Участников шествия было меньше, чем в предыдущие солнечные «Твои облака», но пришедшие явно отличились отменной выдержкой и упорством.

Выпускников пыталась побороть разбушевавшаяся стихия, но безуспешно! Фото: Комитет по молодёжной политике Республики Коми

На Стефановской площади собрались выпускники столичных гуманитарно-педагогического, медицинского, торгово-экономического колледжей и сервиса и связи, Коми республиканского агропромышленного, Сыктывкарского политехнического техникума, колледжей культуры и искусств, автомеханического и лесопромышленного техникумов, Сыктывкарского кооперативного техникума, институтов Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, Сыктывкарского лесного института и Коми республиканской академии государственной службы и управления.

Фото: Комитет по молодёжной политике Республики Коми

С важным событием молодёжь поздравил глава Республики Коми Владимир Уйба и вручил дипломы об окончании учебного заведения особо отличившимся выпускникам.

Владимир Уйба вручил дипломы выпускникам. Фото: Комитет по молодёжной политике Республики Коми

«То, каким будет наше государство, зависит от вас, от вашего труда и старания, поэтому желаю вам идти смело по жизни, не бояться ставить перед собой серьезные цели, вам все по плечу»: сказал в поздравительной речи Владимир Уйба.

Владимир Уйба вручил дипломы выпускникам. Фото: Комитет по молодёжной политике Республики Коми

После церемонии вручения дипломов бывшим студентам добрые пожелания и слова напутствия озвучили руководители учебных заведений. Далее прошли выступления региональных коллективов и исполнителей.

Тем, кто не видел сцену, была возможность смотреть трансляцию на экране. Фото: Нина ЮШКОВА

В 19:00 все уже были в предвкушении концерта хедлайнера праздничной программы Юлианны Карауловой, громовые тучи с дождём явно были этому не помехой. Ведущие подбадривали собравшихся, которые уже пританцовывали у сцены под своими зонтиками.

Фото: Комитет по молодёжной политике Республики Коми

Юлианна Караулова исполнила свои хиты, а в перерывах между песнями общалась со зрителями. Дождь звезду нисколечко не расстроил, она, наоборот, посчитала его знаком очищения и счастливого начала новой взрослой и волшебной жизни.

Позже Караулова попросила людей «пошаманить» у сцены, так как столица Коми всегда встречает её дождём. Так, по странному стечению обстоятельств под песню «Ариведерчи» погода сменилась – из-за туч выглянуло ясное солнце, и прекрасная погода царила до конца концерта.

Юлианна Караулова на «Твоих Облаках». Фото: Комитет по молодёжной политике Республики Коми

Из уст исполнительницы звучало много поздравлений и пожеланий: не бояться рисковать и покидать зону комфорта ради достижения целей, побеждать, жить здесь и сейчас, получать удовольствие от каждой секунды. Для пущего разгорячения она исполнила хит 90-ых, одну из самых востребованных в караоке песню – «Угонщицу» Ирины Аллегровой. Все ликовали и подпевали!

Юлианна Караулова на «Твоих Облаках». Фото: Комитет по молодёжной политике Республики Коми

В завершении своего концерта Юлианна Караулова спустилась к зрителям, прошлась вдоль перегородки и «дала пять» поклонникам, даже обняла на прощание девчонку. Но на этом программа не закончилась – молодежные коллективы продолжили радовать выпускников и горожан.

Наши выпускники самые крутые! Фото: Нина ЮШКОВА

СПРАВКА

В 2023 году в Коми оканчивают высшие и среднеспециальные образовательные организации 6,5 тысяч выпускников.

Танцевали и люди, и звери! Фото: Нина ЮШКОВА

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