Осталась дочка маленькая: в Коми скоропостижно скончалась молодая мать

Фото из личного архива

В Усинске скоропостижно скончалась 35-летняя Виктория С. О ее гибели сообщила семья женщины в социальных сетях.

- Вика, мы будем тебя помнить... Пусть земля тебе будет пухом... Царствие небесного... Спи спокойно, - написала близкий Виктории человек.

Родственники предпочли скрыть причины трагедии, однако известно, что Виктория воспитывала вместе с мужем маленькую дочь. Девочка тяжело переживает утрату и скучает по маме.

- Очень жаль Викторию, молодая была, доченька малюсенькая осталась. Горе такое, - пишут жители Усинска слова поддержки в социальных сетях.

На последнем из опубликованных Викторией фото она вместе с дочерью и любимым. Через несколько недель ее не стало. В августе женщине исполнилось бы 36 лет.

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