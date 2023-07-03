Увидел рекламу и захотел попробовать: в Коми мужчина обогатил лжеброкеров на 7,5 млн рублей

В Троицко-Печорском районе 53-летний мужчина стал жертвой лжеброкеров и влез в многомиллионные долги. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Сельчанин рассказал, что в интернете увидел рекламу инвестиционной платформы, которая обещала высокий пассивный доход. Соблазнившись объявлением, мужчина захотел попробовать и оставил заявку, на которую быстро откликнулся неизвестный, представившийся менеджером компании. Он пообещал клиенту быстрый заработок и сопровождение на всем пути.

Житель Коми установил нужное мобильное приложение и открыл личный счет. «Финансовый помощник» убедил вложить мужчину более 7,5 млн рублей, большую часть которых он взял в кредит, а еще 2,35 млн рублей у него было отложено.

- Под руководством консультанта с февраля по апрель 2023 года переводил денежные средства. Для этого мужчина взял несколько кредитов в банках на общую сумму 4,35 млн рублей, оформил микрозаймы на сумму 805 тысяч рублей, а также вложил свои личные накопления, - уточнили в МВД.

Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

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