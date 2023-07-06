Сегодня в Коми начинается «вторая волна» приема заявлений в первые классы

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Сегодня, шестого июля, стартует прием заявлений на зачисление в первые классы детей, которые не проживают на закрепленной территории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобрнауки.

Подать заявление можно до 5 сентября 2023 года или до момента заполнения свободных мест.

Информацию о наличии свободных мест можно получить на официальных сайтах школ. Решение о зачислении принимает школа в течение 5 рабочих дней после приема документов.

Прием заявлений на обучение в первый класс на 2023/2024 учебный год организован следующим образом:

• на портале Госуслуг;

• в электронном виде на сайте дети11.рф с использованием учетной записи портала Госуслуг;

• очно во всех общеобразовательных организациях (личное обращение).

По вопросам приема в образовательные организации можно обратиться по телефонам горячих линий муниципальных образований, которые опубликованы на портале Дети11.рф.

Можно также обратиться по телефонам горячих линий Министерства:

8 (8212) 301-664;

8 (8212) 301-660, добавочный 344;

8 (8212) 301-660, добавочный 370.

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