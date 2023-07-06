Выпускник из Сыктывкара сдал ЕГЭ по информатике и ИКТ на 100 баллов. Как ему это удалось

Фото из личного архива Павла Янского

Число стобалльников в Коми пополнил выпускник лицея народной дипломатии Сыктывкара Павел Янский. Он успешно сдал ЕГЭ по информатике и ИКТ.

Сегодняшний абитуриент рассказал, что сдать экзамен ему помогли не только личные качества, но стремление и желание доказать, что написать ЕГЭ на 100 баллов возможно! Выпускник также поделился именами людей тех, кто внёс в это немалый вклад.

— Весомый вклад в успешное написание ЕГЭ внесли учителя информатики Дурягин А.М., и Кокшаров А.А, преподаватель Лицея Академии Яндекса Бушенёв И.В, а также онлайн-репетитор Алексей Кабанов, — рассказывает Павел.

Павел раскрыл свой секрет успеха. По его словам, главное - не привыкать к шаблонам и типичным заданиям.

— Я готовился по открытому, то есть бесплатному, курсу Алексея Кабанова на сайте КЕГЭ, также решал варианты на сайте Полякова и задания, которые нам давали учителя в Лицее Народной Дипломатии. Кроме того, старался разбирать авторские варианты, чтобы не привыкать к «шаблонному» решению задач, что, думаю, помогло мне справиться со всеми заданиями на реальном ЕГЭ. Не скажу, что подготовка занимала много времени и мне приходилось через силу садиться за ноутбук и решать варианты, нет, я успевал посещать дополнительные задания по другим предметам, участвовал в мероприятиях, проходивших в Лицее, наслаждался жизнью в полной мере и получал удовольствие от каждой прожитой минуты.

Выпускник также обратился к будущим 11-классникам и дал советы. По его словам, правильное распределение жизненных ресурсов поможет добиться желаемого результата, а проба чего-то нового может подарить единственный шанс, который нельзя упускать.

— Будущим выпускникам я бы посоветовал не забывать об отдыхе, потому что хороший, лучший результат – это следствие грамотного распределения жизненных ресурсов, вы должны работать прямо пропорционально своему отдыху и отдыхать прямо пропорционально своей работе, только в таком случае вы сможете добиться желаемого результата. Также советую пробовать новое, рисковать, потому что возможность отказаться и бросить у вас будет всегда, а шанс творить, созидать и совершенствоваться предоставляется лишь один раз.

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