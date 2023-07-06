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Общество6 июля 2023 14:20

Выпускник из Сыктывкара сдал ЕГЭ по информатике и ИКТ на 100 баллов. Как ему это удалось

Выпускник лицея народной дипломатии Сыктывкара стал стобалльником на ЕГЭ по информатике
Ксения АНТОНОВА
Фото из личного архива Павла Янского

Фото из личного архива Павла Янского

Число стобалльников в Коми пополнил выпускник лицея народной дипломатии Сыктывкара Павел Янский. Он успешно сдал ЕГЭ по информатике и ИКТ.

Сегодняшний абитуриент рассказал, что сдать экзамен ему помогли не только личные качества, но стремление и желание доказать, что написать ЕГЭ на 100 баллов возможно! Выпускник также поделился именами людей тех, кто внёс в это немалый вклад.

— Весомый вклад в успешное написание ЕГЭ внесли учителя информатики Дурягин А.М., и Кокшаров А.А, преподаватель Лицея Академии Яндекса Бушенёв И.В, а также онлайн-репетитор Алексей Кабанов, — рассказывает Павел.

Павел раскрыл свой секрет успеха. По его словам, главное - не привыкать к шаблонам и типичным заданиям.

— Я готовился по открытому, то есть бесплатному, курсу Алексея Кабанова на сайте КЕГЭ, также решал варианты на сайте Полякова и задания, которые нам давали учителя в Лицее Народной Дипломатии. Кроме того, старался разбирать авторские варианты, чтобы не привыкать к «шаблонному» решению задач, что, думаю, помогло мне справиться со всеми заданиями на реальном ЕГЭ. Не скажу, что подготовка занимала много времени и мне приходилось через силу садиться за ноутбук и решать варианты, нет, я успевал посещать дополнительные задания по другим предметам, участвовал в мероприятиях, проходивших в Лицее, наслаждался жизнью в полной мере и получал удовольствие от каждой прожитой минуты.

Выпускник также обратился к будущим 11-классникам и дал советы. По его словам, правильное распределение жизненных ресурсов поможет добиться желаемого результата, а проба чего-то нового может подарить единственный шанс, который нельзя упускать.

— Будущим выпускникам я бы посоветовал не забывать об отдыхе, потому что хороший, лучший результат – это следствие грамотного распределения жизненных ресурсов, вы должны работать прямо пропорционально своему отдыху и отдыхать прямо пропорционально своей работе, только в таком случае вы сможете добиться желаемого результата. Также советую пробовать новое, рисковать, потому что возможность отказаться и бросить у вас будет всегда, а шанс творить, созидать и совершенствоваться предоставляется лишь один раз.

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