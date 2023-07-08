«Деньги были только на неё»: секретами счастья и благополучия делятся семьи Коми, прожившие вместе десятки лет

Сегодня вся Республика Коми отмечает День семьи, любви и верности. Фото: shutterstock.com.

Настала пора прекрасного летнего праздника – Дня семьи, любви и верности. В честь него мы решили узнать у жителей Коми и соседнего региона о рождении их счастливых союзов и секрете долгих семейных отношений.

В лютый холод

Сложно угадать, где встретишь свою любовь: во время учёбы в школе или университете, в компании с общими друзьями. И очень часто это случается тогда, когда её совсем не ждут. Например, первая наша пара, Галина и Константин, познакомилась случайно, и эта роковая встреча изменила их жизнь.

Какие красивые. Фото: личный архив.

– Наша история любви началась, когда мы впервые столкнулись на танцах в Яренске. Сразу заинтересовались друг другом и, после того как мы навеселились под музыку от души, мой будущий муж Костя решил проводить меня до дома. Потом стали видеться чаще: он приходил в гости, водил в кино или потанцевать. Ещё так совпало, что, когда я работала воспитателем в детском саду, ко мне в группу ходил его племянник. И это позволяло нам с любимым видеться чаще, – откровенничает Галина.

Во время очередного чаепития Костя предложил Галине руку и сердце. Для девушки это было совершенно неожиданно, поэтому она попросила дать время подумать.

И по сей день Константин держит за руку супругу. Фото: личный архив.

– Через месяц я уже согласилась, и мы подали заявление. Свадьба прошла в самую лютую зиму – 22 декабря. Но, несмотря на сильный холод, праздник получился замечательный. Гуляли два дня в столовой и ещё немного дома с друзьями. Я считаю, что брак у нас получился счастливым, потому что мы не обращали внимания на обиды и всегда уступали друг другу, – делится наша собеседница.

Свадьба спустя три месяца

Следующая пара встретилась друг с другом уже в Сыктывкаре. Им понадобилось некоторое время, чтобы понять, что они созданы друг для друга и могут построить крепкие тёплые отношения. В итоге так и вышло, о чём поведал «Комсомолке» респондент Александр.

– Мы с супругой в браке с 1977 года. Познакомились в общежитии на Катаева в Сыктывкаре за год до свадьбы. Оказалось, что у нас есть несколько общих знакомых, с которыми мы часто ходили друг к другу в гости. И так я познакомился со своей Ниночкой, – рассказывает Александр. – Некоторое время мы просто встречались и присматривались друг к другу. Потом, когда я понял, что наша судьба – это всегда быть вместе, мы решили пожениться.

В 1977 году пара скрепила своё решение в ЗАГСе. Фото: личный архив.

Возлюбленные начали готовиться. Для покупки золотых колец Александр взял справку из ЗАГСА о предстоящей росписи – без неё украшения в ЦУМе не могли бы продать. Свадьбу сыграли только через три месяца после подачи заявления. Отмечали событие в общежитии. Пригласили знакомых, с которыми вместе попели и потанцевали. А через полгода в молодой семье случилось чудо: родилась дочка Наташа.

Счастливый папа – довольная семья! Фото: личный архив.

– Так мы счастливо зажили втроём. В 1979 у нас уже появилась вторая дочь, и наша семейная связь становилась все прочнее. Благодаря любви и взаимоуважению наш брак стал только крепче. Также мы выручаем друг друга. Например, Нина может помочь мне починить крышу, точно также я могу помочь очистить пылесос от мусора. В общем, обязанности в нашей семье взаимозаменяемые, – делится секретами семейного счастья наш собеседник.

Александр и Ниночка. Фото: личный архив.

Кафе-мороженое «Лягушатник»

Историю рождения своей семьи обожают рассказывать ещё и дети. Так, дочка Владимира и Нины Ушаковых Ольга поделилась рассказом о том, как мама и папа полюбили друг друга.

– Мои родители впервые встретились, будучи студентами Ленинградского пединститута имени Герцена. Они учились на истфаке со второго курса, – делится семейными воспоминаниями Ольга.

Владимир и Нина. Фото: личный архив.

Владимир и Нина познакомились практически в первый день учёбы. Встречались поначалу в общих компаниях, а потом, когда друг к другу приглянулись, стали гулять самостоятельно.

– Папа стихи читал моей маме во время прогулок по Ленинграду, водил в театры и в её любимое кафе-мороженое «Лягушатник». Им было хорошо вместе и через пару лет они поженились, – улыбается Ольга.

Свадьбу Ушаковы сыграли 25 ноября 1962 года во Дворце бракосочетания рядом с рекой Большая Нева. Самое интересное, что кольцо Владимир купил только для своей суженой, объясняя, что «у мужчин не должно быть украшений на руках». Только спустя много лет Нина узнала, что у парня были деньги только на одно кольцо…

Спустя годы Ушаковы любят друг друга несмотря ни на что. Фото: личный архив.

Супружеская жизнь у Ушаковых полна тепла и романтики: папа берёт маму в путешествия, дарит цветы просто так и почти не расстаётся с ней. Мама в ответ отдаёт свою любовь и заботу.

КСТАТИ

У каждой семьи – своя история любви, которая продолжает развиваться и после брака. Благодаря терпению, вниманию и нежности всё можно закрепить на долгие годы, тем самым сделав жизнь людей счастливее и более полной смысла, чтобы её ценить.

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