В Коми спрогнозировали грозы и температуру до +25°С

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Синоптики пообещали 7 июля в Коми грозы и температуру до +25°С. Прогноз погоды передали в ЦГМС региона.

По предоставленным данным, в республике ожидают кратковременный дождь, грозы пообещали на крайнем северо-востоке. Скорость ветра при грозах увеличится до 8-13 м/с. Температура днем в северных и центральных районах +15...+20, в южных районах +20...+25°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность и небольшой дождь. Скорость ветра будет от 6 до 11 м/с. Температура днем +22...+24°С.

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