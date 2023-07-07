Хотела напугать: в Ухте пьяная девушка из ревности сбила 43-летнего мужчины и протащила его по асфальту

От прохождения медицинского освидетельствования виновница ДТП отказалась

В Ухте 43-летний мужчина попал на больничную койку с тяжелыми травмами. Его сбила 25-летняя девушка за рулем Ford Focus. Выяснилось, что жуткое ДТП было не случайностью.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, участники аварии хорошо знакомы и в день ЧП проводили вместе время: выпивали и наслаждались обществом друг друга. Но в какой-то момент захмелевшая девушка стала сильно ревновать мужчину и они поругались. Чтобы прекратить конфликт, ухтинец решил просто уйти, однако он даже подумать не мог, что задумала обиженная девушка.

— Ухтинка, захотев его припугнуть, села за руль автомобиля и поехала в сторону приятеля. Не рассчитав траекторию, она совершила наезд на мужчину, протащив его несколько метров по дороге, — рассказали в ГИБДД.

Сейчас девушка задержана. На нее завели уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уложил спать и ушел: в Коми 2-летний мальчик выпал из окна, пока его папа был на кухне (подробности)