За спасение краснокнижной совы Уралочки награжден волонтер из Коми Захар Елин

Скоро краснокнижная птица вернётся в природу

История спасения длиннохвостой неясыти по кличке Уралочка закончилась счастливым финалом: птица закончила курс лечения и полностью восстановилась. Об этом рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, животное готовится вернуться в дикую природу.

Она отметила, что история могла закончиться не так хорошо, если бы не волонтер из Коми Захар Елин. Молодой человек нашел птицу со сломанным пером и не смог пройти мимо: он отвез Уралочку в ветклинику из Сыктывкара в Московскую область, где ей оказались всю необходимую помощь.

Фото Росприроднадзора РФ

— Мы поблагодарили Захара за его неравнодушие и вручили памятные подарки. Также большую благодарность выражаем врачу-орнитологу Екатерине Шевченко, которая одной из первых откликнулась на нашу просьбу о помощи. Она приложила все усилия, чтобы восстановить здоровье редкой птицы, — рассказала Светлана Радионова.

Уралочка — краснокнижная птица. На нее наденут специальное кольцо, чтобы в дикой природе продолжать следить за ней.

С мая птица была под присмотром специалистов, которые оборудовали для нее просторный вольер, чтобы Уралочка могла разлетаться после линьки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В детский сад Усинска забрела сова: теперь ее спасают любители кошек (подробности)