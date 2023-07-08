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Общество8 июля 2023 5:00

В Коми пообещали ливни и грозы

Синоптики рассказали о погоде на 8 июля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми рассказали о погоде на сегодня, 8 июля. По предоставленным данным, в республике ожидают дожди, грозы и ливни. Температура воздуха будет около 24°С.

Метеорологи также пообещали ветренную погоду с порывами до 6-11 м/с, местами они будут усиливаться до 14 м/с. Температура в северных районах +13...+18, в южных районах +19...+24°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали переменную облачность, грозы и дожди. Ветер будет от 6 до 11 м/с. Температура днем +19...+21°С.

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