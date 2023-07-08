Вышла из дома и исчезла: в Сыктывкаре загадочно пропала неделю назад местная жительница

Фото: Лиза Алерт

В Сыктывкаре начались поиски пропавшей 51-летней Елены Мелехиной (Тихомировой). Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». По предоставленным данным, женщина вышла из дома 1 июля, с тех пор о ней нет никакой информации.

Приметы: 162 см, нормально телосложение, серые глаза, светлые волосы до плеч.

В момент исчезновения она была одета в коричнево-желтую рубашку, синие джинсы, белые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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