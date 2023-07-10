В Коми пообещали туманы и дожди

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В понедельник, 10 июня, в Коми пообещали дождливую погоду, туман и порывистый ветер до 12 м/с. Прогноз передали синоптики ЦГМС региона.

По предоставленным данным, временами обещают дожди, туман будет ночью и под утро. Ветер ожидают северный со скоростью 3-8 м/с, усиленные порывы пообещали в отдельных районах. Температура воздуха составит +14...+19°С.

В Сыктывкаре ожидают облачную погоду и небольшой дождь. Ветер пообещали северный 6-11 м/с. Температура +16...+18°С.

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