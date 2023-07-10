Угрожали обвинить в госизмене: воркутинец отдал мошенникам почти 3 млн рублей

Фото: Мария Ленц.

51-летний воркутинец обратился в полицию и заявил о мошенничестве. В общей сложности мужчина потерял около 3 млн рублей, которые он оформил в кредит и занял у родственников. В пресс-службе МВД по РК сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

На телефон заявителя поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Центробанка. Он сообщил, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит. Мужчину убедили взять «зеркальный займ» и перевести деньги на «безопасный» счет.

Спустя некоторое время жителю Заполярья поступили звонки от «следователя» и «юриста», которые сообщили ему о якобы зафиксированных денежных переводах с его банковского счета в недружественную страну, за что ему грозит наказание «за госизмену». Злоумышленники предположили о «вероятной работе мошенников» и посоветовали пополнить указанный ими счет.

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