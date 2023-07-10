Выбросил труп прямо с балкона: жителей Коми потрясло жестокое убийство женщины

Фото: СУ СКР по РК.

40-летний житель Усинска, убивший знакомую и сбросивший ее тело с балкона, отправился на 11 лет в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РК.

Вопиющий случай произошел 5 декабря прошлого года. В отделение полиции поступило сообщение о том, что на балконе 8 этажа лежит тело женщины. На место прибыли сотрудники полиции - открывать дверь подсудимый отказался. Пока полицейские вскрывали дверь, злоумышленник скинул труп с балкона.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил 44-летнюю знакомую, после чего задушил. Ранее он был судим и освободился из мест лишения свободы в октябре прошлого года.

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