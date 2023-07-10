Его подключили к аппарату: в Инте двухлетний мальчик упал с четвертого этажа и выжил

Фото: архив "КП"

Стало известно, в каком состоянии находится двухлетний интинец, упавший из окна четвертого этажа. Мальчик сорвался с большой высоты и сумел выжить. Как рассказали КП-Коми в региональном Минздраве, ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

- Он подключен к аппарату ИВЛ. Состояние так же, тяжелое, - сообщили в ведомстве.

Ранее пострадавшего ребенка доставили из Инты в Сыктывкар с помощью санавиации. За его жизнь борются столичные врачи.

Напомним, трагедия произошла 3 июля. Ребенок находился дома вместе с отцом. Мужчина уложил сына спать и ушел на кухню, когда он вернулся в комнату, чтобы проверить мальчика, его уже не было. Рухнувшего на землю ребенка обнаружили соседи и вызывали скорую.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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