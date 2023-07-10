«Фигурное катание… на полигоне»: водители мусоровозов почти всей Республики Коми соревновались в профмастерстве

Конкурс в Коми проводится в третий раз. Фото: Регоператор Севера.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Ухте прошёл ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель мусоровоза-2023». За почётное звание боролись 16 водителей из муниципалитетов республики. Конкурс уже третий год проводит Региональный оператор Севера.

Увидят сотни жителей

География соревнующихся в конкурсе профмастерства довольно широка. В «мусорных» состязаниях приняли участие водители из Инты, Сыктывкара, Эжвы, Ухты, Усть-Кулома, Княжпогостского и Сыктывдинского районов.

– Ежедневно, несмотря на дождь и снег, морозы или жару, выходные дни, вы выполняете работу, которая вроде и незаметна. Но если вы работу не сделаете, то это сразу увидят сотни жителей, – пожелал участникам удачи градоначальник Магомед Османов.

Организаторы конкурс разделили на теоретический и практический этапы. Сначала участники сдали сотрудникам госавтоинспекции тест на знание правил дорожного движения, после – ответили на вопросы по технике безопасности.

И фото на память

Допущенные к практической части участники соревнований с ювелирной точностью выполняли сложные элементы вождения, загружали контейнеры и выполняли всё, как это происходит на настоящих площадках.

– К сожалению, ещё не во всех городах и районах Коми работает современная коммунальная техника, – сетуют организаторы. – И чтобы создать одинаковые условия для участников, мы предоставили им заезды на иномарках или отечественных автомобилях на выбор.

Главным критерием при прохождении трассы была не столько скорость, сколько «фигурные точность и исполнение» исполнения всех заданий. К примеру, не задеть конусы на поворотах или не забыть сфотографировать контейнеры до и после загрузки.

Между тем, зрители отметили разницу между работой обычного мусоровоза и марки IVECO. Современный автомобиль не создаёт много шума, работает в разы быстрее. Так обычный мусоровоз с боковой загрузкой за смену загружает в себя около 150 контейнеров, а IVECO – 230 контейнеров и еще догружается крупногабаритными отходами.

Награждение победителей прошло на Первомайской площади. Победителям вручили грамоты и призы, все водители получили дипломы за участие. После официальной церемонии ухтинцы смогли посмотреть устройство коммунальной техники. Мальчишки, конечно же, полезли фотографироваться в кабине мусоровоза.

Поздравляем победителей!

КАМАЗ с боковой загрузкой

1 место – Александр Елькин (Сыктывкар)

2 место – Александр Чеглецов (Эжва)

3 место – Валерий Холопов (Усть-Кулом, работник МУП «Стандарт»)

КАМАЗ с задней загрузкой

1 место – Василий Носов (Сыктывкар)

2 место – Валерий Солодянников (ООО «Эко-Транс» Сыктывдинский район)

3 место – Михаил Рочев (Ухта)

IVECO с задней загрузкой

1 место – Виталий Шмаков (Эжва)

2 место – Александр Канев (Сыктывкар)

3 место – Игорь Истомин (Ухта)

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