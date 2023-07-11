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Происшествия11 июля 2023 8:50

Мама оставила одну: в Коми 6-летняя девочка сорвалась с балкона третьего этажа

В Коми оставшаяся без присмотры мамы 6-летняя девочка упала с третьего этажа
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Стали известны подробности падения 6-летней девочки с балкона третьего этажа в Жешарте. О них рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По информации ведомства, в четыре утра 10 июля с третьего этажа дома сорвалась дошкольница. Девочка получила серьезные травмы после падения с высоты и была госпитализирована в травматологию Республиканской больницы.

Известно, что в момент ЧП ребенок был дома один: ее мама ушла проводить родственницу. Проснувшаяся девочка не нашла женщину дому и вышла на незастекленный балкон, с которого сорвалась. Уточняется, что семья никогда в поле зрение полиции не попадала и на учете не состояла.

- Полицейскими по данному факту организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Семья благополучная, на учете в органах внутренних дел не состояла, - заключили в ведомстве.

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