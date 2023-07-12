На территории Коми пообещали грозы и ливни

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В Коми 12 июля пообещали переменную облачность, северо-восточный порывистый ветер, ливни и грозы. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС региона. По предоставленным данным, на севере пройдет большой дождь, ожидается также и ветер от 8 до 13 м/с. Температура составит около +15...+20°С. На юге обещают грозы с ливнями, порывистый ветер до 20 м/с. Температура будет также +15...+20°С. В Сыктывкаре спрогнозировали дожди и грозы, а также ветер 7-12 м/с. Температура днем +23...+25°С.

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