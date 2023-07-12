Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2023 4:15

На территории Коми пообещали грозы и ливни

Синоптики передали прогноз погоды на 12 июля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 12 июля пообещали переменную облачность, северо-восточный порывистый ветер, ливни и грозы. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС региона. По предоставленным данным, на севере пройдет большой дождь, ожидается также и ветер от 8 до 13 м/с. Температура составит около +15...+20°С. На юге обещают грозы с ливнями, порывистый ветер до 20 м/с. Температура будет также +15...+20°С. В Сыктывкаре спрогнозировали дожди и грозы, а также ветер 7-12 м/с. Температура днем +23...+25°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми ожидают прохладную дождливую погоду (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ