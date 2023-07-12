10-летний школьник завез в Коми корь

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В Коми 10-летний школьник завез корь. Особо заразное заболевание было обнаружено у ребенка после поездки к бабушке в Москву. Об этом сообщает телеканал «Юрган».

Известно, что юный ухтиец снят с медицинского учета, а зараженных в окружении школьника не было: у всех контактировавших с ребенком был высокий иммунитет.

Добавим, что в Коми ситуация с корью остается стабильной. По сообщению регионального Роспотребнадзора, последний раз заболевание в республике было зарегистрировано в 2015 году.

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